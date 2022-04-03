Ми здатні знищити зло, – головнокомандувач ЗСУ поспілкувався з керівником штабів армії США

Захисники вже 38 днів боронять нашу землю від російських окупантів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українці здатні знищити зло за підтримки Заходу.

Вороги зазнають шалених втрат в Україні. З початку війни наші бійці вже ліквідували майже 18 тисяч окупантів.

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Українські захисники здатні знищити зло

Залужний розповів, що він підтримує постійний контакт із Головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови поділився оцінками оперативної обстановки та наголосив на потребах Збройних Сил для успіху оборонної операції", – зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Також він щиро подякував Міллі за підтримку та захист демократії. Залужний зазначив, що українські захисники вже довели, що вони борються та боротимуться за свободу, демократію і право жити у цивілізованому світі, який сьогодні захищають.

Ми здатні за підтримки Заходу знищити зло, адже не хочемо повторення в Європі сценаріїв, які є в Україні: вбивства жінок і дітей, руйнування інфраструктури. У людства є шанс на мирне життя,

– зауважив генерал.

Головнокомандувач ЗСУ сподівається, що весь світ це розуміє. Він підсумував, що українські захисники готові довести справу знищення зла до кінця.

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