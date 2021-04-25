Ми у жалобі: США готові допомогти Іраку через пожежу в лікарні Багдада

У Білому домі висловили співчуття Іраку через трагедію у лікарні Ібн аль-Хатіб. Внаслідок пожежі 25 квітня там загинули понад 80 пацієнтів, заражених коронавірусом.
Джерело:Білий дім
На сайті Білого дому оприлюднили скорботну заяву помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
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Ми у жалобі через людей, які загинули у результаті пожежі в лікарні Ібн аль-Хатіба в Багдаді. Ми підтримуємо зв'язок з іракськими офіційними особами і пропонуємо допомогу,
– наголосив Салліван.
Тим часом прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі доручив владі країни упродовж 24 годин надати перші результати розслідування трагедії.
Пожежа у лікарні Багдада: що відомо
- Пожежа у ковідній лікарні Багдада спалахнула у ніч з 24 на 25 квітня.
- У вогні загинули 82 пацієнтів, ще понад 100 – отримали травми.
- Глава цивільної оборони Іраку Кадхім Бохан зізнався, що вогонь спалахнув у відділенні лікарні, "призначеному для легеневої реанімації".
- Прем'єр Мустафа аль-Казимі назвав пожежу "порушенням національної безпеки Іраку".
- На час розслідування трагедії міністра охорони здоров'я Іраку відсторонили з посади.