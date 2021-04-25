Ми у жалобі: США готові допомогти Іраку через пожежу в лікарні Багдада

У Білому домі висловили співчуття Іраку через трагедію у лікарні Ібн аль-Хатіб. Внаслідок пожежі 25 квітня там загинули понад 80 пацієнтів, заражених коронавірусом.

На сайті Білого дому оприлюднили скорботну заяву помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Зауважте Трагедія у лікарні Багдада: главу МОЗ відсторонили, владі дали 24 години на розслідування

Ми у жалобі через людей, які загинули у результаті пожежі в лікарні Ібн аль-Хатіба в Багдаді. Ми підтримуємо зв'язок з іракськими офіційними особами і пропонуємо допомогу,

– наголосив Салліван.

Тим часом прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі доручив владі країни упродовж 24 годин надати перші результати розслідування трагедії.

Пожежа у лікарні Багдада: що відомо