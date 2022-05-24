Ми знали точну дату нападу Росії, – Буданов розповів, коли Путін ухвалив остаточне рішення

Вище керівництво та розвідка знала завчасно про плани та дату нападу Росії на Україну. Але цього не говорили усім українцям, щоб не сіяти паніку та для функціонування економіки.

Плани захоплення України

Про це розповів в інтерв'ю виданню розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами перед початком війни Путін мав кілька варіантів захоплення України.

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Я вам кажу як представник розвідки: у нього були в принципі абсолютно реалістичні варіанти, які могли досить погано для нас закінчитися в досить короткій перспективі. І був абсолютно безглуздий, як то кажуть, тваринний варіант – відкрита агресія. Були люди, які Путіну навіть казали, що варіант відкритої агресії завжди існує, але це не найкращий варіант,

– пояснив голова розвідки.

Він зазначив, що російський президент вибрав саме найгірший варіант. Він вірив, що не пізніше ніж на третю добу зможе захопити адмінбудівлі Києва, а на десяту добу завершити активну воєнну фазу, тобто повністю знищити будь-який спротив.

Хто знав про дату вторгнення та чому не казали усім українцям

Буданов також розповів, що знав точну дату вторгнення та доповів про це політичному керівництву країни. На запитання журналіста про їхню реакцію він відповів, що Україна вистояла, а це означає, що була реакція.

Начальник розвідки також зазначив, що на зустрічі 23 лютого великого бізнесу в Офісі президента їх попередили про максимальну ймовірність початку бойових дій. Представникам великого бізнесу також розповіли про розташування основних сил, угруповань, загальні цифри кількості танків, вертольотів, які стоять на оперативних напрямах.

Суспільство також готували до війни, і головне було не посіяти паніку в суспільстві. Саме це і було досягнуто. Але ви маєте розуміти, коли в будь-якій країні, готується вона чи не готується до війни, починають падати бомби, більша частина суспільства буде "трохи здивована", давайте так це назвемо,

– розповів Буданов.

На запитання журналіста про довоєнні заявив президента і "шашлик в трані" він зазначив, що Путін прийняв остаточне рішення про початок бойових дій близько 15:00 23 лютого, а до цього часу йшли ще певні вагання, підготування. І він міг використати будь-який варіант.

І тому, за словами Буданова, щоб не спричинити завчасної паніки, яку дуже хотіла досягти Росія в Україні, щоб не було значних коливань курсу валют, відтоку капіталу, інвестиційний клімат, щоб тримався хоч якось і інші економічні аспекти, доводилося те, що ситуація контрольована.

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