Ми знаємо, хто бомбить наші міста і йдемо за вами, – військова звернулась до рашистів

Українська військовослужбовиця звернулася до російських окупантів, які бомблять наші міста. Вона заявила, що має список кожного, хто це робить.

9 березня росіяни підло розбомбили пологовий і дитячу лікарню в Маріуполі. Військова заявила що знає ім'я того, хто це зробив.

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Ніхто, окрім росіян, не воює з немовлятами та вагітними

Ніхто у світі крім вас не воює з новонародженими, вагітними й медиками. У вас нема совісті й військової честі. Вам, агресорам, нема і не буде прощення. Ми знаємо, хто скинув бомбу на беззахисних жінок та немовлят в Маріуполі, ми знаємо, хто бомбить наші міста. За будь-яку ціну ми вас знайдемо,

– заявила захисниця.

Вона додала, що українці ніколи не забудуть, що зробили російські окупанти. І ніколи не пробачать.

Ми йдемо за вами. Слава Україні!,

– пригрозила військова рашистам.

Військова звернулася до окупантів: дивіться відео

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