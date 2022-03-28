Ми знаємо усе про рух російських грошей і їхній паливний комплекс, – Буданов

Наявність українських шпигунів у політичному колі Росії дозволила наразі не лише володіти інформацією про військові справи ворога, а й бачити обіг російських грошей.

Українські шпигуни були корисними

Голова розвідки Кирило Буданов зауважив, що наявність шпигунів у військовому та політичному ландшафті Росії, у тому числі в адміністрації Путіна, була надзвичайно корисною для України.

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Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці,

– наголосив Буданов.

За його словами, окрім інформації про російських військових, Україна змогла "дуже добре побачити обіг російських грошей".

Ми будемо знати, куди гроші йдуть, де вони накопичені і коли вони їх переміщують. Ми також можемо побачити, що відбувається в паливній сфері Росії. А також ми відстежуємо всі інновації озброєння,

– зазначив Кирило Буданов.

Україна, за його словами, також бачить комунікацію та листування російських військових.

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