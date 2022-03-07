Ми зробимо наші знищені міста кращими, ніж будь-яке місто в Росії, – Зеленський

У своєму новому відеозверненні президент Володимир Зеленський наголосив, що всі зруйновані ворогом міста та села України ми обов'язково відбудуємо після перемоги.

Російські загарбники гатять по мирних містах та селах, завдаючи їм нищівних руйнувань. Під обстріли окупантів у Харкові, Маріуполі, Бородянці та інших гарячих точках України потрапляють як житлові сектори, так і церкви, школи та лікарні.

До теми Зеленський не боїться нічого, якщо Путін теж – хай приходить, – Кулеба про зустріч президентів

Однак після нашої перемоги всі населені пункти ми відбудуємо з руїн.

Від ворога не буде жодного сліду. Ми усе відбудуємо. Ми зробимо наші міста, яку зруйнував окупант, кращими за будь-яке місто в Росії, – акцентував президент.

Вечірнє звернення Зеленського 7 березня: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!