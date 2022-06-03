Ми зупинили "другу армію світу" і вистояли, – Зеленський про 100 днів війни проти Росії

3 червня в Україні минає рівно 100 днів з дня початку повномасштабного російського вторгнення. Президент Володимир Зеленський наголосив, що за цей час окупанти не досягли жодної зі стратегічних цілей.

Глава держави зазначив, що протягом 100 днів Україна зробила неможливе. Президент наголосив, що це здавалося неможливим для світу.

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Окупанти показують своє безсилля

Володимир Зеленський підкреслив, що за 100 днів жодної стратегічної цілі російські окупанти не досягли. Тому вони все своє безсилля вимістили та мирне населення, обстрілюючи житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

100 днів нашої боротьби. 100 днів єдності й незламного духу. За цей час ворог так і не зміг досягти жодної стратегічної цілі, натомість намагався вимістити своє безсилля на цивільній інфраструктурі та людях. Україна ж за ці 100 днів зробила те, що здавалося неможливим, у що багато хто не хотів вірити. Ми зупинили "другу армію світу", звільнили частину своїх територій і продовжуємо давати гідну відсіч окупантам,

– наголосив президент.

Глава держави подякував усім, завдяки кому Україна вже вистояла 100 днів. Володимир Зеленський наголосив, що перемога неодмінно буде за Україною

100 днів війни в Україні / Фото Vova Neizvestniy, Katya Moskalyuk, Elena Tita, Serhii Nuzhnenko, Julia Kochetova, John Moore, Anatolii Stepanov, Anadolu Images, Ivor Prickett, Finbarr O’Reilly

Скільки втратили окупанти за 100 днів повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення українські війська не лише давали героїчний опір окупантам, але й завдавали колосальних втрат ворогу. Втрат окупанти зазнають щодня. Станом на 3 червня втрати росіян за 100 днів війни становлять:

близько 30 950 окупантів з особового складу;

1 367 танків;

3 366 бойових броньованих машин;

675 артилерійських систем;

207 реактивних систем залпового вогню;

95 засобів протиповітряної оборони;

210 літаків;

175 гелікоптерів;

535 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

121 крилата ракета;

13 кораблів та катерів;

2 329 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

51 одиниця спеціальної техніки.

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