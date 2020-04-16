Ми готові обмінюватися без якихось умов, – Резніков про формулу "всіх на всіх"

Україна для звільнення своїх громадян готова проводити обмін полоненими з Росією без якихось застережень і умов. Наразі в списках на обмін є близько 200 людей, проте точну кількість утримуваних можна встановити тільки після повної верифікації.

Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков розповів у коментарі "РБК-Україна", що сьогоднішній обмін – це один з етапів обміну за формулою "всіх на всіх".

Важливо Великодній обмін полоненими: фото і відео

Ця формула означає, що ми готові обмінюватися без якихось застережень і умов. Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують. Тому що для нас важливіше життя, свобода і здоров'я кожного громадянина України, який хоче повернутися додому,

– наголосив Резніков.

Зараз між Україною та Росією йде мова про близько 200 осіб, які підлягають обміну за цією формулою. Однак сьогодні є ще велика кількість людей, які перебувають у статусі "зниклі безвісти". На жаль, частина з цих людей могла загинути під час війни на Донбасі.

"Ми запитуємо ту сторону, але не отримуємо підтвердження, що людина перебуває на тимчасово окупованій території. Іноді буває, що ця людина вже, на жаль, нежива. Тому точну кількість можна назвати тільки після верифікації, в тому числі останків, які залишилися після бойових дій, що почалися в 2014 році після нападу Російської Федерації на Україну", – пояснив віце-прем'єр.

Великодній обмін полоненими: головне

16 квітня розпочався великодній обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками Донбасу. Він проходить у рамках виконання формули звільнення "всіх на всіх".

На Батьківщину повернуться 19 бранців: 9 з окупованої Донеччини та 10 з окупованої Луганщини.

Після обміну усі звільнені проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію.

Серед звільнених буде військовий ЗСУ Віктор Шайдов, який у 2019 році потрапив у полон і незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області.

Натомість Україна передасть бойовикам 17 осіб: 10 – на окуповану Донеччину, ще 7 – на окуповану Луганщину.

Важливо! Про новий обмін полоненими раніше домовлялися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія вирішили, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом "усіх на всіх".

Великодній обмін полоненими: відео