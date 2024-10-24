У Польщі назвали умову, після виконання якої передадуть Україні МіГи

Польща змогла б передати Україні решту своїх винищувачів МіГ-29. Але лише тоді, коли зможе "заповнити прогалини" у власній обороні.

Про це розповів в інтерв'ю тимчасово повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, повідомляє Укрінформ.

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Польща чекає на нові літаки

За його словами, Польща вже протягом двох років активно допомагає Україні, зокрема передала запчастини та самі МіГ-29.

Ми першими закликали союзників дати вам щось важче за "Джавеліни" – танки та літаки. Тепер нам потрібно закрити наші власні прогалини в обороні, щоб передати ще більше,

– наголосив дипломат.

Наразі Польща має ще близько 10-15 МіГ-29, які залишаються на службі в системі ППО країни. Однак Варшава вже веде масштабну модернізацію своїх повітряних сил, закуповуючи F-16 та F-35.

Процес триває, і ми не можемо просто так втратити навіть цей десяток МіГ-29. Але якщо союзники допоможуть нам закрити ці прогалини, ми зможемо передати винищувачі Україні,

– пояснив Лукасевич.

До слова, раніше Україна та Польща підписали безпекову угоду, яка передбачає можливість передачі Україні ескадрильї МіГ-29 за умови, що це не зашкодить оборонним спроможностям Польщі.

До того ж Польща продовжує бути одним із ключових партнерів України на міжнародній арені, надаючи військову допомогу у боротьбі України проти Росії.