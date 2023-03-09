Польща офіційно погодилася на передачу МіГ Україні: ще рішення – за урядом Словаччини

Варшава офіційно погодилася на спільну передачу Україні винищувачів МіГ-29. Однак, тепер рішення за Братиславою.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини. Ярослав Надь наголосив, що настав час ухвалити рішення щодо МіГ-29.

Дивіться також Винищувачі можуть змінити перебіг цієї війни, – Зеленський

"Ми дійсно можемо допомогти"

"Підтверджую, що Польща офіційно погодилась разом відправляти МіГ-29", – написав Надь. Він додав, що таке рішення польський колега озвучив на зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Швеції в середу.

Думаю, настав час прийняти рішення. Гинуть люди в Україні, ми дійсно можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це не по-людськи і безвідповідально,

– наголосив Ярослав Надь.

Дивіться також Одна з найбільших за рік великої війни: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня

Дуда підтвердив, що Польща готова передати літаки

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29 в рамках міжнародної коаліції. Також він наголосив на необхідності навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16.

Дуда зазначив, що Варшава готова надати частину винищувачів МіГ-29, яка залишилася в Польщі та служить в її військово-повітряних силах.