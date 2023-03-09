Дуже швидко стануть на бойове чергування, – льотчик-інструктор про передачу Україні МіГ-29

Польща готова передати Україні певну кількість винищувачів МіГ-29. Найімовірніше, Повітряні сили ЗСУ також отримають кілька одиниць і від Словаччини.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, це буде дуже вдалий та важливий крок від партнерів.

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МіГи-29 швидко стануть на чергування

Як наголосив Світан, винищувачі МіГ-29 від Польщі та Словаччини будуть швидко готові до бою. Надзвичайно важливо, що вони модернізовані для роботи під озброєння країн НАТО.

Ці літаки модернізовані для роботи з натівським озброєнням. Є великий спектр ракет від НАТО, який варто було б отримати. Також там є засоби управління ракетами, радари тощо. Деякі позиції будуть навіть кращі за F-16,

– зауважив Світан.

Світан прокоментував ймовірну передачу літаків від Словаччини та Польщі: дивіться відео

Він додав, що дуже важливо, аби міжнародні партнери таки передали власні ракети, які можна підвісити на літаки. Це збільшить можливості Збройних Сил України для ураження ворога.

Україна може отримати літаки від Польщі та Словаччини