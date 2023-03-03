Алилуя, вже бачимо фініш, – Жданов про передачу МіГ-29 від Словаччини

Словаччина готова надати Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва. Схоже, що переговори про надання цих літаків Києву перебувають на фінальній стадії.

Про це у стрімі на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він нагадав, що у Словаччині заявили, що розглядають можливість передати Україні 10 з 11 своїх МіГ-29.

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Україна може отримати 10 МіГ-29 від Словаччини

Як зазначив Жданов, переговори про це між Києвом та Братиславою почалися досить давно.

Алилуя, пів року ми чекали. І нарешті, схоже, переговорний процес на фінішній прямій. І ми маємо найближчим часом отримати 10 МіГ-29, які були на озброєнні армії Словаччини,

– наголосив військовий експерт.

Він нагадав, що Словаччина вивела ці літаки зі складу військово-повітряних сил влітку 2022 року. Жданов додав, що зараз Братислава готова передати ці винищувачі Україні.

Олег Жданов розповів про ймовірне надання Україні МіГ-29: дивіться відео

Літак А-50 отримав пошкодження

Жданов розповів, що також є ще одна новина, пов'язана з авіацією – хороша для України й сумна для російських окупантів. Російський розвідувальний літак А-50, який був атакований дронами, все-таки отримав пошкодження внаслідок вибуху.

За словами військового експерта, це очевидно, що б там не заявляла білоруська чи російська влада.

"У Білорусі побував літак Ан-26 з російськими спеціалістами. Вони оглянули літак-розвідник і дійшли висновку, що він зберіг свої льотні якості", – зазначив Жданов.

Літак-розвідник А-50 полетів на ремонт

Навіть був зафіксований зліт літака А-50. Він зайшов у повітряний простір Росії та повернув на Таганрог.

У Таганрозі розташований авіаційний ремонтний завод. Це означає, що літак все-таки отримав пошкодження і не може виконувати свої функції. Тому він полетів на ремонт,

– пояснив Жданов.

Військовий експерт зауважив, що на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі досі не з'явився ще один розвідувальний літак А-50 з іншим бортовим номером, який був би у справному стані. Відтак, зараз ведення радіолокаційної розвідки на території України для ворога досить обмежене.

Авіація для України: коротко