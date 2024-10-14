На "Саваслейку" перемістили ще 6 МіГ-31, кількість літаків сягла 15, – монітори

Росіяни перемістили близько 6 винищувачів МіГ-31 на авіабазу "Саваслейка", що в Нижньогородській області Росії. Загальна кількість бортів може сягати 15.

Про переміщення ворожих літаків повідомили українські моніторингові канали. За попередньою інформацією, передислокацію було здійснено 13 жовтня.

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Скільки МіГ-31 зараз на "Саваслейці"

Зазначається, що станом 14 жовтня на авіабазі "Саваслейка" перебуває до 15 бортів МіГ-31. Однак скільки серед них носіїв "Кинджалів" (модифікація К) – наразі невідомо.

Довідка. Ракета Х-47 "Кинджал", яку несе цей літак, становить загрозу для всіх регіонів країни. Ця ракета може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Раніше стало відомо, що як мінімум два винищувачі МіГ-31К прилетіли в Білорусь. Такий хід росіян міг бути спробою зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах.

Однак вже 12 жовтня білоруський моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн" повідомив, що МіГ-31К, імовірно, уже повернулися в Росію.