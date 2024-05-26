Міг-31К запускав "Кинджали" по Україні: куди цілили ракети
Масована ракетна атака 26 травня не містила тільки крилаті ракети з Ту-95. Повітряні сили повідомили про зліт літаків Міг-31К о 04:22.
За кілька хвилин після цього стало відомо й про пустки аеробалістичних ракет "Кинджал". У ПС інформували про загрозу для Хмельницької області, зокрема Старокостянтинова, та Івано-Франківщини.
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Атака "Кинджалами" 26 травня: що відомо
О 04:22 Повітряні сили написали, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області Росії. А вже за кілька хвилин – про те, що відбувся пуск ракети типу "Кинджал" – вона полетіла з півночі через Чернігівську область.
О 4.30 з повідомлення Повітряних сил стало відомо, що "Кинджал" прямує на Старокостянтинів Хмельницької області. А за 2 хвилини ПС додали, що під загрозою також Івано-Франківськ.
Окрім "Кинджалів", на Старокостянтинів летіли "Шахеди" та крилаті ракети з Ту-95МС, тож це місто зазнало комбінованої атаки ворога зі застосування кількох видів засобів повітряного ураження.
Нічна масована атака ворога: коротко про найголовніше
- Атака дронами розпочалася ввечері 25 травня і тривала вночі 26. Безпілотники "Шахед" намагалися завдати шкоди, спершу атакуючи південні області, зокрема Одеську. Також відомо про спроби атакувати Дніпропетровську область і Кіровоградську.
- В цей час також відбувалася ракетна атака. Ту-95МС ворога злетіли близько 23 години 25 травня, через кілька годин випустили ракети, які залетіли у наш повітряний простір о 03:30.
- Ближче до 5 ранку моніторингові спільноти повідомили про дорозвідку, але повітряна тривога ще тривала по всій Україні аж до 05:30.
Підсумки нічної атаки ворога очікуємо побачити у ранковому звіті Повітряних сил дещо згодом, а також із повідомлень військових адміністрацій у регіонах.