Міг-31К запускав "Кинджали" по Україні: куди цілили ракети

Масована ракетна атака 26 травня не містила тільки крилаті ракети з Ту-95. Повітряні сили повідомили про зліт літаків Міг-31К о 04:22.

За кілька хвилин після цього стало відомо й про пустки аеробалістичних ракет "Кинджал". У ПС інформували про загрозу для Хмельницької області, зокрема Старокостянтинова, та Івано-Франківщини.

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Атака "Кинджалами" 26 травня: що відомо

О 04:22 Повітряні сили написали, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області Росії. А вже за кілька хвилин – про те, що відбувся пуск ракети типу "Кинджал" – вона полетіла з півночі через Чернігівську область.

О 4.30 з повідомлення Повітряних сил стало відомо, що "Кинджал" прямує на Старокостянтинів Хмельницької області. А за 2 хвилини ПС додали, що під загрозою також Івано-Франківськ.

Окрім "Кинджалів", на Старокостянтинів летіли "Шахеди" та крилаті ракети з Ту-95МС, тож це місто зазнало комбінованої атаки ворога зі застосування кількох видів засобів повітряного ураження.

Нічна масована атака ворога: коротко про найголовніше

Атака дронами розпочалася ввечері 25 травня і тривала вночі 26. Безпілотники "Шахед" намагалися завдати шкоди, спершу атакуючи південні області, зокрема Одеську. Також відомо про спроби атакувати Дніпропетровську область і Кіровоградську.

В цей час також відбувалася ракетна атака. Ту-95МС ворога злетіли близько 23 години 25 травня, через кілька годин випустили ракети, які залетіли у наш повітряний простір о 03:30.

Ближче до 5 ранку моніторингові спільноти повідомили про дорозвідку, але повітряна тривога ще тривала по всій Україні аж до 05:30.

Літак МіГ-31К виконує функцію "1-го ступеня" ракети – він із шаленою швидкістю розганяється та набирає велику висоту, після чого виконує пуск. А ракета Х-47 "Кинджал", яку несе Міг-31К, може створили загрозу для всіх регіонів України. Бо вона здатна вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

Підсумки нічної атаки ворога очікуємо побачити у ранковому звіті Повітряних сил дещо згодом, а також із повідомлень військових адміністрацій у регіонах.