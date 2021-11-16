Мігранти з Білорусі знову проривали кордон: Польща відповіла водометами

На польсько-білоруському кордоні 16 листопада знову загострилась ситуація. Мігранти вчергове штурмують кордон. Силовики застосовують проти них водомети.

Мігранти кидали у прикордонників каміння та палиці. У міноборони Польщі кажуть, що нелегали намагались зламати паркан на кордоні.

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У мережі оприлюднили відео конфлікту на кордоні. Там видно, як натовп нелегалів хоче прорвати огорожу.

Відповідь Польщі

Після атаки мігрантів прикордонники застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати. Крім того, у хід пішли водомети.

Що відомо про міграційну кризу

Ще у травні, після запровадження санкцій ЄС проти Білорусі, самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів. Тож у серпні потік мігрантів через Білорусь до Євросоюзу значно збільшився.

Особливо загострилась ситуація у листопаді. Вже 8 листопада на кордоні помітили тисячі мігрантів. 15 листопада Польща заявила, що білоруси зігнали на прикордонний перехід "Кузьниця" приблизно 3,5 тисячі біженців. У відповідь ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі.

15 листопада мігранти знову почали навалу на польський кордон. Нелегали зруйнували огорожу з білоруської сторони на пропускному пункті "Брузгі".

Білоруський журналіст Франак Вячорка розповів, що міграційна криза може бути спланованою. Спецоперацію, ймовірно, готували ще навесні.