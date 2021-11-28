Мігранти на кордоні Білорусі побилися через останню коробку теплого взуття

На білорусько-польському кордоні мігранти влаштували бійку. Конфлікт виник через те, що люди не змогли поділити останню пару теплого взуття.

Відео агресивної суперечки між біженцями на кордоні зафіксували на камеру. Згодом його оприлюднили у мережі.

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Конфлікт через взуття на кордоні

У пункті розміщення на кордоні Білорусі та Польщі 28 листопада виникла бійка. Вона спалахнула після того, як біженці не змогли поділити останню пару зимового взуття, яке їм привезли як допомогу.

У мережі наголошують, що приводів для суперечок у мігрантів безліч: від одягу до сигарет чи гарячої води. Все начебто є, але наявна й велика конкуренція.

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Біженці вдячні, але інколи хочуть більшого

Деякі мігранти так звикли до гуманітарної допомоги, що інколи вимагають більшого. Про це розповів генеральний секретар Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов.

Всі, без винятку, вдячні, але зрозуміло, апетити ростуть. Коли люди жили в лісі, вони були щасливі, були раді, що до них приїхали, просто привезли воду і просто якісь продукти,

– розповів Шевцов.

Напередодні ж мігранти просили поміняти взуття, якщо воно їм не підійшло.

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