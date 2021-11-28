Мігранти у Ла-Манші могли загинути через контрабандистів

У протоці Ла-Манш між Францією та Великою Британією 24 листопада перекинувся човен з нелегальними мігрантами. Того дня загинули три десятки людей.

Згодом журналісти дізналися нові подробиці інциденту. Як виявилося, до трагедії могли бути причетними контрабандисти. А загалом Ла-Манш перетинали кільканадцять човнів.

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Загибель мігрантів у Ла-Манші могли спричинити контрабандисти

Ла-Манш, протоку між Великою Британією та Францією, 24 листопада намагалися перетнути десятки човнів. 17 із них це вдалося, 757 мігрантів дісталися британських берегів. 176 людей французька влада змогла зупинити.

Але найгірше у цій ситуації, що один із човнів перекинувся, і загинули три десятки людей.

Що призвело до такого масового запливу через Ла-Манш, і що спричинило трагедію?

Британські журналісти довідалися, що шукачів притулку буквально під дулом автоматів примушували сідати у переповнені човни.

Тобто, ті вже відмовлялися, бо починали боятися за своє життя, але контрабандисти не хотіли втрачати свої гроші – і вирішили ризикнути життям біженців.

Щодо трагедії 24 листопада, першою підтвердженою жертвою була 24-річна студентка Маріам Нурі Даргалаї, нещодавно заручена, яка намагалася приїхати до свого коханого у Велику Британію.

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Її наречений Карзан Асад начебто має британське громадянство і працює перукарем в Борнмуті, якраз на березі Ла-Маншу.

У мене був постійний контакт зі своєю дружиною, і я відстежував її подорож за допомогою GPS. Через 4 години 18 хвилин від моменту, коли вона сіла в човен, я втратив контакт,

– розповів чоловік.

У тому ж човні були друзи дитинства Гарем Пірот та Шакар Алі, які виросли на півночі Іраку, а далі разом рушили на пошуки кращого життя у Велику Британію. Їхній друг розповів журналістам таке:

Я говорив із ними телефоном того ранку. Вони казали, що їх садять у малесенький човен, а контрабандисти погрожують стріляти в людей, якщо ті спробують відступити.

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