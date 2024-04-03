"Виконували всі забаганки": наскільки ускладниться життя росіян без мігрантів

В Росії відбуваються масові виїзди мігрантів. Росіяни вважають себе "вищими" за всі інші нації, за що будуть відплачуватись.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що росіяни втратять робочу силу. Також він додав, що Росія думає, що має сервіс обслуговування на найвищому рівні, а насправді у них діє власницький лад.

Дивіться також Путін цинічно згадав ісламофобію після облав на мігрантів та виставив їм умови приїзду в Росію

Без мігрантів

За словами Шейтельмана, росіяни залишаться без інтелектуального потенціалу, адже хтось в Росії має працювати. Росіяни, як титульна нація, вважають себе "чиновниками", які можуть всіх садити в тюрми, а ті, хто приїжджає – має обов’язково працювати. Однак через масовий виїзд мігрантів, працювати тепер буде нікому.

"Це вже друга хвиля виїзду, перша була на початку повномасштабного вторгнення. Тоді з Росії поїхала половина мігрантів, тому що курс долара впав і вигідніше жити було в своїх країнах. Є навіть програма Євросоюзу, яка допомагає мігрантам не їхати в Росію, а пропонує роботу в Європі", – зауважив політтехнолог.

Власницький лад

В більшості міграти втікають з Росії через мобілізацію . Російська гвардія та поліція влаштували рейд на складі Wildberries у підмосковній Електросталі. Правоохоронці кажуть, що буцімто шукають серед співробітника маркетплейса нелегалів та виловлюють ухилянтів.

Росіяни вважають, що в них високий рівень сервісу і коли вони приїжджають жити в Тбілісі кажуть, що тут не можна нормально проживати через "неякісну" сферу обслуговування.

"Я їм (росіянам – 24 Канал) пояснював, що у вас там власницький лад. Якщо хочете жити тут, живіть за тутешніми правилами. Був випадок, коли росіяни приїхали в Ізраїль і почали висувати претензії, їм відповіли, що офіціанти в Росії – це таджики, а в них – це їхні діти. Тому в Ізраїлі ніхто не буде "дресирувати" офіціантів та заставляти одягати смокінги замість майки, шортів і капців", – зазначив Шейтельман.

Дії Кремля щодо мігрантів