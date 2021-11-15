Міграційна криза може закінчитися з настанням морозів, – військовий експерт застеріг Україну

Україні треба миттєво реагувати на міграційну загрозу, яка склалась на кордоні Польщі та Білорусі. Не залежно від того, як закінчиться протистояння – Україні може загрожувати небезпека вже з настанням морозів.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в ефірі 24 каналу. Він запевнив, що мігрантів можуть направити до кордону з Україною.

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"Протистояння може закінчитися з настанням морозів, як тільки температура знизиться до -5 чи -10 градусів. Люди не витримають у наметах біля багаття. Буде бунт", – вважає Жданов.

Військовий експерт запевнив, що не так важливо, як закінчиться історія з мігрантами на кордоні з Польщею.

"Незалежно від того, чи сценарій буде позитивний для Білорусі та Росії чи негативний – ті тисячі мігрантів треба кудись дівати. Я боюсь, що їх можуть перенаправити на південь, кажучи про те, що є кордон з 4 країнами ЄС", – зазначив експерт.

Їм можуть запропонувати перетнути кордон з нашою країною. Нам треба ретельно готуватися вже сьогодні,

– підсумував Жданов.

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