Міграційна криза може закінчитися з настанням морозів, – військовий експерт застеріг Україну
Джерело:24 канал
Україні треба миттєво реагувати на міграційну загрозу, яка склалась на кордоні Польщі та Білорусі. Не залежно від того, як закінчиться протистояння – Україні може загрожувати небезпека вже з настанням морозів.
Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в ефірі 24 каналу. Він запевнив, що мігрантів можуть направити до кордону з Україною.
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Чому криза загрожує Україні
"Протистояння може закінчитися з настанням морозів, як тільки температура знизиться до -5 чи -10 градусів. Люди не витримають у наметах біля багаття. Буде бунт", – вважає Жданов.
Військовий експерт запевнив, що не так важливо, як закінчиться історія з мігрантами на кордоні з Польщею.
"Незалежно від того, чи сценарій буде позитивний для Білорусі та Росії чи негативний – ті тисячі мігрантів треба кудись дівати. Я боюсь, що їх можуть перенаправити на південь, кажучи про те, що є кордон з 4 країнами ЄС", – зазначив експерт.
Їм можуть запропонувати перетнути кордон з нашою країною. Нам треба ретельно готуватися вже сьогодні,
– підсумував Жданов.
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Україна укріплює кордон з Білорусі
- На тлі кризи Україна зайнялася укріпленням кордону з Білоруссю.
- Дії координують з Польщею та Литвою, адже усі три країни намагаються подолати міграційну кризу.
- У МЗС України заявили, що визнають цю кризу "штучно створеною".
- Міністр Дмитро Кулеба запевнив, що не варто виключати жодні сценарії.