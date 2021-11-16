Міграційна криза руками Лукашенка: Путін може відволікати Європу від підготовки вторгнення

Олександр Лукашенко відволікає від дій Володимира Путіна на кордонах з Україною міграційною кризою на європейських кордонах Білорусі. Така заява держсекретаря США Ентоні Блінкена відверто налякала.

Налякала, якщо розуміти, що зробив її не хто-небудь, а друга людина після американського президента. Також – якщо розуміти, що тими "діями Путіна на кордонах з Україною" може бути лише накопичення там російських військ заради нового повномасштабного вторгнення.

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"Прориву" кордону мігрантами не буде

На одному з пунктів пропуску, що розташований на білорусько-польскому кордоні – "Брузги" – білоруси дозволили мігрантам зламати паркан (або, може, і самі прикордонники ті кілька секцій з сітки-рабиці просто зняли).

Натовп із кількасот біженців дістався польського боку пропускного пункту, де його зупинили вже безпосередньо польські армійці. Тобто треба розуміти, що якогось "прориву" кордону мігрантами там точно не буде, але його, напевно, і не планували.

Мета цього дійства була іншою – створити масштабну картинку "зіткнень і протистоянь" між поляками та біженцями, де з одного боку заковані в обладунки й зі щитами та колючим дротом поляки, з іншого – нещасні біженці.

Тож відповідні кадри призначені виключно для пропаганди. Пересічним росіянам проілюструють ними "байдужість" Заходу до проблем біженців.

Натомість глядачам англомовного кремлівського Russia Today, що мовить по всьому світу, покажуть, що ситуація на східних кордонах Європи, мовляв, критична, кричуща та катастрофічна.

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Тобто і ця штучна ескалація на пункті пропуску, і потому репортажі звідти кремлівських пропагандистів потрібні з однією метою: підняти градус напруження, перевести протистояння на наступний рівень, й зрештою, щоб довести ситуацію на європейському кордоні до контрольованого хаосу, контрольованого, звісно, Кремлем.

Путін руками Лукашенка створює "додаткові проблеми"

Історію з мігрантами в цілому спробую максимально спростити, щоб легше було її зрозуміти. Путін руками Лукашенка створює Варшаві, Вільнюсу та Ризі "додаткових проблем" навалою мігрантів, тож цим країнам тепер банально буде ніколи вже перейматися Україною і нашими з Росією проблемами.

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Тепер і своїх нагальних проблем по вуха, тож уся їхня увага, ресурси, інтереси спрямують на те, щоб якось атаку мігрантами відбити, щоб мобілізуватися для розв'язання цієї кризи.

Нашим союзникам – Польщі, Латвії та Литві – буде вже не до нас, бо вони по горло занурені в нову для них кризу.

Не тільки ці три країни в ту міграційну кризу втягнуті, бо вони тягнуть туди й решту країн НАТО. Мовиться про четверту статтю статуту Північноатлантичного альянсу, за якою у разі загрози суверенітету та територіальній цілісності однієї з країн вона вправі просити допомоги в решти союзників.



"Кашу" з мігрантами Путін заварив руками Лукашенка / Фото Getty Images

Польща вже готова тим скористатися, адже в цій штучній мігрантській кризі вона вбачає саме зазіхання на свій суверенітет. Тобто є реальне розуміння, що всю цю "кашу" з мігрантами Путін заварив руками Лукашенка, але лише щоб відвернути в такий спосіб Європу та НАТО від своїх справжніх і більших інтересів, а саме від України й від свого нового вторгнення.

Чи дійсно Британія готова до війни

Про це, зокрема, пише британське видання Financial Times із посиланням на власні джерела серед співробітників західних спецслужб, які попередили "про високу ймовірність цієї зими російського вторгнення в Україну". Financial Times це не якась жовта преса, а цілком поважне видання, яке не буде вигадувати новин, заради збільшення тиражів.

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Водночас цю інформацію потому підтвердили і у Міністерстві оборони, мовляв, такі повідомлення від західних партнерів збігаються з власними даними від української розвідки.

Британський генерал, який очолює тамтешній штаб оборони, заявив, що британські збройні сили мають тепер готуватися до війни з Росією. Мовляв, йому цього дуже не хотілося б, але, схоже, що саме до цього все і йде, адже Росія становить реальну загрозу Східній Європі.

Напевно, генерал Нік Картер мав на увазі, що Британії таки доведеться (як члену НАТО) вписуватися за Польщу чи країни Балтії. А можливо він й інше мав на увазі, що Британія може бути втягнута у війну з Росією на боці України – і це без жартів, адже британське видання Mirorr пише, що Велика Британія готова перекинути в Україну 600 своїх вояків.

Мовляв, як мінімум 400 десантників вже на парашутах сидять і готові будь-якої хвилини бути відправленими в Україну або приземлитися літаком тут в нас, або ж навіть десантуватися самотужки куди буде треба.

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Два ймовірні наслідки передислокації військ Британії

Якщо ця інформація відповідає дійсності, і якщо наші британські союзники наважаться на настільки безпрецедентний крок, як передислокація своїх військ в Україну, то подальші всі події можуть розгортатися двома шляхами:

або ж не буде тоді жодного "російського вторгнення", адже Путін злякається зачепити британців в Україні, щоб не спровокувати вже повномасштабну участь Британії в україно-російському конфлікті;

щоб не спровокувати вже повномасштабну участь Британії в україно-російському конфлікті; або ж навпаки – Путіна це все тільки розлютить, в нього остаточно зірве дах і він розв'яже Третю світову війну – і погано, що ця Третя світова відбуватиметься безпосередньо на території України. Хоча якщо дійде до використання ядерної зброї, то вже не так важливо, де саме те все почнеться, бо закінчиться все однаково для усього людства…

Я жоден з цих варіантів не виключаю, що Путін злякається передислокації британців в Україну і що ця передислокація його навпаки спонукає до активних дій. Але так само я не виключаю, що про передислокацію своїх вояків в Україну британці просто пожартували, коли розмірковували як цю всю ситуацію залагодити.

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Можливо, там серед версій було: підірвати Кремль з космосу або ж відправити свою армію в Україну. Тобто хороші варіанти, як мінімум яскраві, але, на жаль, фантастичні, які ніхто реалізовувати не наважиться…

Підсумую – продовжуємо тримати руку на пульсі подій в Білорусі, адже є реальна загроза, що це спроба Росії відвернути увагу від підготовки вторгнення в Україну. Продовжуємо слідкувати і продовжуємо сподіватися, що про підготовку до вторгнення усі помиляються і його не буде.