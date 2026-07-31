Також він висловив слова підтримки Іспанії. Цю заяву Макрон зробив у власних соцмережах.

Що сказав Макрон?

Президент Франції сказав, що зв’язався з прем'єр-міністром Іспанії на тлі ситуації в Сеуті. Він висловив солідарність та запропонував усю необхідну допомогу, зокрема через агентство "Фронтекс".

Я підтримую поточну співпрацю з Марокко, завдяки якій на сьогодні вже було забезпечено понад 40 000 повернень із Сеути до Марокко. Міністри внутрішніх справ перебувають у контакті, щоб ретельно відстежувати ситуацію. Сеута не має права на вільне пересування до решти Шенгенської зони,

– заявив Макрон.

Політик підкреслив, що у четвер, 30 липня, віддав наказ міністру внутрішніх справ посилити контроль на кордоні з Іспанією. Париж розгорнув 4 підрозділи мобільних сил, літаки та безпілотники.

Макрон зазначив, що вжив додаткових заходів, на додачу до тих, які діють з 2020 року. За словами політика, вони забезпечать кращий захист кордону з Іспанією у тісній координації, із залученням спільних бригад та спільних дій у боротьбі з нелегальною імміграцією.

Він розповів, що ці заходи доповнюють європейські інструменти, прийняті для забезпечення повернення мігрантів та виконання Пакту про притулок і міграцію.

Завдяки їм минулого року нелегальні потоки до Європейського Союзу скоротилися на 25%, а у 2026 році очікується подальше зменшення міграційних потоків через Атлантичний океан та західну частину Середземного моря,

– підкреслив Макрон.

Наприкінці він заявив про солідарність з Іспанією, її урядом та народом.

Що відомо про кризу в Сеуті?

Сотні мігрантів у четвер, 30 липня, прорвалися з Марокко до іспанського анклаву Сеута, долаючи кордон морем та через огорожі. Мадрид вирішив посилити безпеку за допомогою військових.

Увечері 31 липня Італія тимчасово призупинила дію Шенгенської угоди з Іспанією та закрила морські й повітряні кордони між країнами. На цей період повернуть прикордонний контроль, щоб посилити безпеку країни та запобігти можливим загрозам.