Польський урядовець дивно поводився на переговорах з українською делегацією: показове фото

Під час переговорів з українською урядовою делегацією щодо торгівлі та транзиту віцеміністр сільського господарства та розвитку села Польщі Міхал Колодзейчак відзначився дивною поведінкою. Також він показово демонстрував відсутність інтересу до розмови.

Про поведінку Міхала Колодзейчака в соцмережі Х розповіли українські учасники переговорів, які представляли Українську зернову асоціацію.

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Що відомо про інцидент

Українська сторона повідомила, що згоди під час переговорів досягнути не вдалося.

Він (Колодзейчак) багато разів підстрибував (зі свого місця) і вибігав з кімнати, а потім повертався, шморгав носом і демонстрував досить нервову поведінку. Через його "своєрідну" манеру переговорів цього разу не вдалося досягти згоди щодо інших проблемних питань двосторонньої співпраці”,

– йдеться у повідомленні.

Допис супроводжується фотографією, на якій заступник міністра майже лежить з заплющеними очима, відкинувшись на спинку крісла.

Як Колодзейчак пояснив свою поведінку

Міхал Колодзейчак вже пояснив свою поведінку польським журналістам, зокрема виданню Onet. Він заявив, що українська сторона нібито відійшла від досягнутих раніше домовленостей.

У нас були певні домовленості, вони мали набути чинності 1 квітня, а зараз договір змінюється. Це підриває довіру до української сторони,

– сказав він.

Він також заперечив свою нетактовну поведінку на переговорах, запевнивши, що є "природженим дипломатом".

Я вчився вести переговори з дитинства. Вловлюю, хто якої мети хоче досягти. Українська сторона не хоче йти на жодні поступки,

– говорив він.

Переговори відбулися в четвер, 28 березня. Там були присутні міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський і його заступник Міхал Колодзейчак, а також їхні українські колеги – міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський і заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка.

Крім цього, на зустрічі були представники польських та українських сільськогосподарських організацій.