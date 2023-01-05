ЗМІ заявили про важкий стан Міхалкова: його дружина дала неоднозначний коментар
У низці російських ЗМІ 5 січня з'явилася інформація про те, що режисера та пропагандиста Нікіту Міхалкова госпіталізували у важкому стані. Мовляв, він захворів на коронавірус.
Прессекретар Міхалкова зазначив, що у пропагандиста немає COVID-19, повідомляє 24 канал. Нібито насправді у нього діагностували звичайний грип.
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Міхалков потрапив до лікарні
Низка російських ЗМІ 5 січня повідомила, що Міхалков перебуває у важкому стані. Приблизно о 17:00 з'явилася інформація, що він потрапив до лікарні з коронавірусом.
Спочатку 77-річного режисера нібито госпіталізували в МКЛ № 67. Однак потім медики ухвалили рішення перевезти його в ковідну лікарню за допомогою реанімаційної бригади. У пропагандиста, ймовірно, діагностували ковідну пневмонію.
Його дружина утрималася від коментарів про важкий стан чоловіка.
Точний діагноз ще не відомий,
– заявила вона.
Своєю чергою, прессекретар Міхалкова зазначив, що повідомлення про його госпіталізацію з ковідною пневмонією у важкому стані є неправдивими. Мовляв, у пропагандиста – звичайний грип.
Коротко про позицію Міхалкова
Під час Революції Гідності та російської агресії у Криму та на Сході Міхалков зайняв різко прокремлівську позицію. Зокрема, у своїх відео пропагандист:
- передбачав Україні загибель у разі її зближення з Євросоюзом;
- нарікав на недостатньо масовий сепаратизм серед одеситів, через який Росія нібито не має достатніх підстав для введення військ;
- з пієтетом цитував воєнного злочинця Слободана Мілошевича;
- розхвалював агресивну путінську політику.
Також Міхалков називав Україну "фашистською державою", а Революцію Гідності – військовим переворотом. 31 серпня 2015 року СБУ заборонила в'їзд пропагандисту в Україну.Зверніть увагу! Нещодавно Європейський Союз озвучив нові санкції проти Росії. Зокрема, у списку підсанкційних росіян опинився Міхалков.