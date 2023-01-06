У Міхалкова виявили дихальну недостатність: пропутінський режисер – у реанімації

Російський пропагандист та режисер Нікіта Міхалков 5 січня потрапив у реанімацію. У нього діагностували дихальну недостатність.

Про це розповіли в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Раніше прессекретар пропагандиста переконував, що в нього звичайний грип.

До теми ЗМІ заявили про важкий стан Міхалкова: його дружина дала неоднозначний коментар

Міхалков потрапив у реанімацію

У Міхалкова діагностували дихальну недостатність на тлі двосторонньої полісегментарної пневмонії. Він залишається при свідомості й дихає самостійно. Тести на коронавірус і грип буцімто показали негативні результати.

За даними російських журналістів, стан пропагандиста – важкий, однак спостерігається помірно-позитивна динаміка. Наразі він перебуває в реанімації ковідної лікарні. Окрім цього, у 77-річного режисера виявили інтоксикаційний синдром.

Міхалков захворів за 2 дні до госпіталізації – вчора його стан погіршився. У пропагандиста були задишка, кашель, висока температура і нудота. Швидку він викликав сам, але госпіталізація відбувалася в супроводі близьких.

У пресслужбі казали про грип

Низка російських ЗМІ 5 січня повідомила, що Міхалков перебуває у важкому стані з коронавірусом. Спочатку його нібито госпіталізували в МКЛ № 67. Однак потім медики вирішили перевезти його в ковідну лікарню за допомогою реанімаційної бригади.

У пропагандиста підозрювали ковідну пневмонію. Проте його дружина утримувалася від коментарів про важкий стан чоловіка.

Точний діагноз ще не відомий,

– заявила вона.

Своєю чергою, прессекретар Міхалкова зазначив, що у пропагандиста – звичайний грип.