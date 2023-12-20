СБУ оголосила у розшук підсанкційного російського олігарха Міхаїла Фрідмана

У Службі безпеки України взялися за російського олігарха Міхаїла Фрідмана. Його оголосили у розшук.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства внутрішніх справ, Міхаїл Фрідман зник 10 жовтня 2023 року. А розшукують його за статтею "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України".

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Що кажуть у СБУ про Фрідмана

За наявними даними, він залучав власні бізнесові ресурси. З їхньою допомогою масово розповсюджували сухпайки, одяг та іншу продукцію під торговим знаком "Армия России". Власне, вся ця продукція постачається російським загарбникам на передову.

Але це ще не все. Так, Міхаїл Фрідман організовував збір матеріально-технічної допомоги. Її спрямовували на потреби ворожих угруповань Росії, які воюють проти України. Також, зазначають у СБУ, страхові компанії олігарха займалися страхуванням військової техніки, а також життя та здоров'я бійців так званої "другої армії світу", які перебувають на фронті.

СБУ використали дані розслідування "Схем"

Звернімо увагу, що 6 липня Володимир ЗеленськийМіхаїл Фрідман. Зокрема, мовиться про материнські структури "Сенс Банку" – раніше "Альфа Банк", а також фірм зі структури власного страхового бізнесу під брендом "АльфаСтрахование".

Як зауважили у виданні, основою підозри Міхаїлу Фрідману стали факти, які вперше оприлюднили у розслідуванні. У ньому журналісти розповіли, як "АльфаСтрахование" – компанія олігарха – страхує службовий транспорт Росгвардії. Зокрема, йдеться про ті військові частини, які безпосередньо залучені у повномасштабній війні проти нашої держави.

Крім того, розслідувачі виявили, що ще одна російська компанія Фрідмана – X5 Retail Group – продовжує співпрацювати з військово-промисловим комплексом Росії під час повномасштабного вторгнення. Якщо бути точнішими, то мовиться про роботу з "Военторгом" міноборони країни-агресорки. Це підприємство займається постачанням військовим форми та продуктів.

Напередодні на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилася ще одна картка з пошуком людини. Її опублікували 15 грудня, а розшукують у ній російського патріарха Кіріла Гундяєва. У відомстві зазначають, що він переховується від органів досудового розслідування. Також СБУ звинувачує його за двома статтями.