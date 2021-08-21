У Михайлівському соборі пройшла подячна молитва з Варфоломієм: теплі фото

Вселенський патріарх Варфоломій, який напередодні прибув в Україну, 21 серпня взяв участь у подячній молитві. Вона відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Крім того, Варфоломій 20 серпня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Важливо Президент Зеленський зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм

Молитва почалася у Михайлівському Золотоверхому соборі о 10 годині ранку. У ній взяли участь духовенство та віряни, до події також долучився третій президент Віктор Ющенко.

Перед молитвою патріарх Варфоломій вшанував пам'ять героїв Небесної сотні та жертв Голодомору. Вселенський патріарх був у супроводі глави ПЦУ митрополита Епіфанія.

22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведуть літургію у Святій Софії. Початок богослужіння – о 9 годині.

Подячна молитва за участю Варфоломія / Фото "Української правди"

Додамо, що Вселенський патріарх Варфоломій 20 серпня прибув із візитом до України з нагоди святкування 30 річниці Незалежності. Митрополит Епіфаній вважає, що це сигнал, що Україна – канонічна територія української церкви.