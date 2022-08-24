У Михайлівці на Запоріжжі підірвали місцевого гауляйтера сушка: він загинув

У Михайлівці на Запоріжжі підірвали місцевого гауляйтера івана сушка. Спершу окупанти заявляли, що він начебто перебуває у реанімації, а згодом таки визнали: сушко – помер.

Про смерть гауляйтера повідомили росЗМІ, інформує 24 канал. Відомо, що автівку сушка підірвали.

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Нардеп Олексій Гончаренко зауважив, що спершу гауляйтера в критичному стані доставили до лікарні. Врятувати його, звичайно, не вдалося.

Вибухівка в машині сушка знаходилася під сидінням. Як-то кажуть – не всидів на своєму місці,

– заявив Гончаренко.

Замах на гауляйтера Маріуполя

У Маріуполі скоїли замах на гауляйтера костянтина іващенка. Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя – зауважив, що наразі "не дуже вдало". Однак загарбників попередили, що це – тільки початок.

Замах на іващенка вчинили, коли він в'їжджав до зоопарку.

Андрющенко наголосив, що маріупольські гауляйтери – налякані. Вони переховуються у курортній зоні за межами міста. Зрадники вже невдоволені своїм вибором та бояться кожної тіні.

Гауляйтер гура помер після замаху

Тим часом замах на гауляйтера віталія гуру виявився успішним. За даними росЗМІ, у зрадника могли стріляти у його будинку з пістолета Макарова.

Гауляйтера гуру намагалися довезти до тимчасово окупованого Криму. Однак дорогою зрадник помер.

Загальні втрати ворога

Тим часом загальна кількість ліквідованих окупантів зростає щодня. У День Незалежності України Генштаб ЗСУ повідомив про 45 700 ліквідованих окупантів. Ворог зазнає втрат на всіх напрямках, а найбільше – на Донецькому. Окрім того, вдалося знищити:

особового складу – близько 45700 (+150) осіб;

танків – 1924 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин – 4243 (+5) одиниць;

артилерійських систем – 1036 (+3) одиниці;

РСЗВ – 266 одиниць;

засоби ППО – 177 (+1) одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 199 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 819 (+2) одиниць;

крилаті ракети – 196 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+10) одиниць;

спеціальна техніка – 99 одиниць.

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