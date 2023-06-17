Воював у найгарячіших точках: у боях за Україну загинув 29-річний захисник з Прикарпаття

На війні загинув захисник з Івано-Франківщини Михайло Балабан. За час служби у ЗСУ він воював у найгарячіших точках фронту.

Захиснику було лише 29 років, він народився 8 жовтня 1993 року. Про втрату повідомила голова Ланчина Надія Данилюк, звідки родом боєць.

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Воїн з честю виконав обов'язок захисту своєї держави і до останнього дихання залишився вірним присязі, українському народу та державі.

Сьогодні наша уся громада у невимовній скорботі низько схиляє голови, вшановуючи полеглого Героя. Висловлюємо співчуття родині Михайла Балабана у цій непоправній втраті…Йому назавжди залишиться 29,

– йдеться у повідомленні.

Втрати України: останні новини

Нещодавно стало відомо про загибель захисника з Хмельниччини – Олега Бохонока, якому було всього 26 років. Він одружився під час повномасштабного вторгнення. Загинув теж на Запорізькому напрямку.

У боях на Запорізькому напрямку загинув захисник Андрій Шмєльов із Харківщини, йому було 35 років.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та знайомим загиблого захисника.