Нарешті сім'я докупи, – захисник Михайло Діанов показав фото з донькою та ексдружиною

Звільнений з полону захисник "Азовсталі"оприлюднив нові фото у мережі. На кадрах Михайло Діанов поруч з колишньою дружиною Ольгою та донькою Катериною.

Захисник лаконічно підписав фото. Побачивши ці щасливі світлини, частина людей вже "возз'єднала" Михайла з Ольгою. Згодом захисник відповів, чи вони разом, пише 24 Канал.

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"Доця, мама і тато"

Відповідні фото Михайло Діанов опублікував вночі 26 листопада.

Нарешті сім'я докупи,

– підписав фото захисник.

На іншому фото – обійми. Михайло Діанов зазначив: "Доця, мама і тато. Обожнюю тих двох...". Також поставив смайлики поцілунку.

Михайло Діанов показав кадри з колишньою дружиною / Фото з інстаграму

Після таких світлин багато людей об'єднали пару. Втім, уже незабаром захисник заявив, що це неправда.

Я тільки зробив світлини з донькою і колишньою дружиною!!! Я не казав, що ми знову разом! Бо це не так!

– підкреслив Діанов.

Цікаво! Наприкінці 2022 року Михайло Діанов розповів про особисте життя. Заявив, що досі кохає колишню дружину Ольгу, з якою розлучився 12 років тому. Також сказав, що сам винен у розлученні.

"Я її люблю. Я боюся їй зробити пропозицію. Я боюся почути "ні". Я не боюсь ворога, не боюсь бійки, а ось від неї почути "ні" боюсь", – тоді зазначив захисник.