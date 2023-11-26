Нарешті сім'я докупи, – захисник Михайло Діанов показав фото з донькою та ексдружиною
Джерело:Михайло Діанов
Звільнений з полону захисник "Азовсталі"оприлюднив нові фото у мережі. На кадрах Михайло Діанов поруч з колишньою дружиною Ольгою та донькою Катериною.
Захисник лаконічно підписав фото. Побачивши ці щасливі світлини, частина людей вже "возз'єднала" Михайла з Ольгою. Згодом захисник відповів, чи вони разом, пише 24 Канал.
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"Доця, мама і тато"
Відповідні фото Михайло Діанов опублікував вночі 26 листопада.
Нарешті сім'я докупи,
– підписав фото захисник.
На іншому фото – обійми. Михайло Діанов зазначив: "Доця, мама і тато. Обожнюю тих двох...". Також поставив смайлики поцілунку.
Після таких світлин багато людей об'єднали пару. Втім, уже незабаром захисник заявив, що це неправда.
Я тільки зробив світлини з донькою і колишньою дружиною!!! Я не казав, що ми знову разом! Бо це не так!
– підкреслив Діанов.
Цікаво! Наприкінці 2022 року Михайло Діанов розповів про особисте життя. Заявив, що досі кохає колишню дружину Ольгу, з якою розлучився 12 років тому. Також сказав, що сам винен у розлученні.
"Я її люблю. Я боюся їй зробити пропозицію. Я боюся почути "ні". Я не боюсь ворога, не боюсь бійки, а ось від неї почути "ні" боюсь", – тоді зазначив захисник.