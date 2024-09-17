Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину, – ЗМІ

У травні Росія почала новий наступ на Харківську область. Після стабілізації лінії фронту, бригадного генерала Михайла Драпатого, який керував ОТУ "Харків", перевели на посаду командувача ОТУ "Луганськ".

Про це УП повідомив співрозмовник у військових колах. Зазначимо, що на посаді командувача ОТУ "Харків" Драпатий замінив Юрія Галушкіна – це сталося у перші дні наступу росіян.

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Михайло Драпатий тепер командувач ОТУ "Луганськ"

Повідомляється, що Михайло Драпатий вже не перший тиждень перебуває на посаді командувача ОТУ "Лугаськ". Він прибув в оперативно-тактичне угруповання приблизно 5 – 10 вересня.

У його зоні відповідальності тепер перебуває смуга від Білогорівки (Луганщина) до Торецька та Нью-Йорка (Донеччина).

З найскладніших точок цього напрямку – Часів Яр, Торецьк та Нью-Йорк.

До Драпатого ОТУ "Луганськ" керував полковник Євген Ледовий.

Що відомо про Михайла Драпатого

Михайло Драпатий – колишній командир 2 механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Зокрема, він відзначився у травні 2014 року. Саме він вводив свої підрозділи до Маріуполя для підсилення підрозділів, які відбивали штурм терористів.

Під час повномасштабного вторгнення Драпатий відзначився у звільненні правобережжя Херсонської області у 2022 році. Він був одним із тих командирів, що керували деокупацією українських територій.

До січня 2024 року Драпатий очолював оперативне угруповання "Херсон". У лютому 2024 року він був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.