Не має право на існування: Драпатий зробив заяву про керівництво Росії

Михайло Драпатий воює проти росіян ще з 2014 році. Вже тоді, будучи командиром батальйону, він усвідомлював, що великої війни з сусідньої державою не уникнути.

Драпатий в інтерв'ю за 2023 рік зізнавався, що на початку вторгнення Росії у Крим та заворушень на Донбасі, відчував страх в очікуванні неминучого зіткнення з північним сусідом. Бо все це було невідомістю. Але згодом страх швидко замінила повсякденна бойова робота.

Як Драпатий оцінює ворога?

Генерал розповів, що ще до 2014 року підозрював, що війни з Росією не уникнути, адже після здобуття Україною незалежності питання остаточного розриву з Москвою залишалося невирішеним.

Ми бачимо, що сусідом не назвеш націю з керівництвом, яке не має права на існування в цивілізованому світі. Там за тисячі років нічого не змінилося ані в ментальності, ані в імперських амбіціях,

– сказав Драпатий.

21 липня Володимир Зеленський повідомив, що генерал-майор Михайло Драпатий стане новим головнокомандувачем ЗСУ, замінивши на цій посаді Олександра Сирського.

Російські воєнкори одразу зчинили галас. Вони називають призначення Драпатого поганою новиною для Росії.

Воєнкори згадують, що навесні 2014 року Драпатий, тоді ще 31-річний майор і командир батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, здійснив прорив у Маріуполі. Відео, на якому його БМП проривається через барикади сепаратистів, стало відомим по всій Україні.

Один із російських пропагандистів заявив, що Драпатий давно воює проти російської агресії, ненавидить окупантів і буде діяти без вагань. Інший воєнкор визнав, що генерал із реальним бойовим досвідом є дуже небезпечним противником для російської армії.

До слова, росіяни поспішили внести Драпатого до бази розшуку МВС Росії. Відповідна картка з'явилася майже одразу після його призначення. У базі зазначено лише, що Драпатого розшукують "за статтею Кримінального кодексу", але про яку саме статтю йдеться, російське МВС не повідомило.