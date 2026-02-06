Чи впорається Федоров з масивом викликів у Міноборони: Храпчинський дав відверту оцінку

Новий міністр оборони Михайло Федоров має кредит довіри від суспільства та української влади. Але подальший результат залежатиме від того, як він впорається з усім масивом проблемних питань у Міноборони.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

До теми "Стратегічна синергія": глава Мінцифри поділився, чи лишається вплив на міністерство у Федорова

Чи впорається Федоров з викликами у Міноборони?

За словами Храпчинського, провали саме в "процесних" і соціально чутливих темах можуть стати критичними для сприйняття нового міністра оборони, навіть якщо в профільних для нього напрямах буде прогрес.

Безумовно, у нього (Федорова – 24 Канал) є кредит довіри. Якщо він і далі так працюватиме, то зможе суттєво вплинути на спроможності ЗСУ і показати ефективність на полі бою. Але, знову ж таки, треба зауважити: додатково в нього буде купа інших справ у Міністерстві оборони, бо Міноборони – це не просто "про війну". Це і про закупівлі, і про "бусифікацію", і про фінансове забезпечення військовослужбовців, і про навчання, вищу військову освіту – там ще купа питань, з якими теж треба працювати. Деякі з них можуть бути критичними для, його іміджу,

– пояснив директор з розвитку оборонного підприємства.

Як вважає експерт, цифровізація й спрощення процедур можуть дати швидкий відчутний ефект – у тому числі через зменшення корупційних можливостей. Анатолій Храпчинський стверджує, що приклади з попередніх ініціатив команди Федорова показують: навіть чутливі для системи процеси можна змінювати, якщо є політична воля і чіткі рішення.

"У представників його команди були й справді амбітні рішення – наприклад, ідея створення медичних ВЛК на базі приватних клінік. Не як окремий каральний підрозділ, куди людина приходить і відчуває себе приниженою, а як сервісний процес. У цьому ж ключі – цифровізація окремих процедур, зокрема закупівель: вона здатна суттєво звузити поле для корупції. Тобто йдеться про фундаментальний, системний підхід", – зазначив експерт.

Водночас як наголосив офіцер Повітряних сил, інше питання – чи вдасться все це реалізувати в структурі, яку протягом 30 років ніхто по-справжньому не реформував і не змушував працювати не так само, як вона це робила під час 70 років радянської влади.

Чому важливо впроваджувати ініціативність в українську армію?

За словами Храпчинського, частина проблем виникає через неможливість швидко реалізовувати задачі в системі, де все працює за формулою "згідно – відповідно". Експерт стверджує, що зміни потребують не лише менеджменту, а й корекції правил – від законодавства до уставів – і переходу до підходу, де рішення приймаються на місцях.

Більшість наших проблем – від відсутності можливості швидко реалізовувати поставлені задачі. В армії все працює "згідно і відповідно", а ініціатива карається. Це досі не змінилося. Якщо він зломить цю "дельту" – це добре,

– сказав директор з розвитку оборонного підприємства.

Водночас, на думку Анатолія Храпчинського, щоб робити процеси в армії якісніше й краще, треба змінювати законодавство, устави та вводити стандарт mission command, коли всі необхідні рішення ухвалюють на місцях.

Як Федоров уже змінює міністерство оборони?