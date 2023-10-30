Михайло Федоров розповів, що відділяє Маска зі "Старлінками" від Маска зі скандалами в Х

Мільярдера Ілона Маска давно характеризують як скандального. Останнім часом він з'являється у ЗМІ не завдяки новим винаходам, а через дивні та дурні заяви.

Нещодавно Маск закликав Україну "примиритися" з Росією – мовляв, якщо продовжити війну, то може початися Третя світова. Михайло Подоляк пояснив: якщо віддати Україну на поталу Росії, апетити держави-агресорки тільки зростуть.

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Михайло Федоров розповів про своє ставлення до Маска

За словами міністра цифрової трансформації, американський бізнесмен усе ж допомагає нам "Старлінками". Вони є "критичною інфраструктурою для війни" і "базовим компонентом для технологічної війни".

Тому, знаєте, мені зручно розділяти Маска на Маска, який видає багато "Старлінків", швидку логістику і найкращі прайси, – і іншого Маска в X.com, який робить різні заяви, які ми не підтримуємо, як і всі в Україні, і для нас взагалі дико чути про те, що він говорить,

– висловився Федоров.

Для чого Україна використовує "Старлінки" на фронті:

для координування дій військових;

для передавання інформації;

для використання системи ситуаційної обізнаності, тобто швидкого розуміння, що відбувається на полі бою, і ухвалення рішень.

Чи впливає позиція Маска на постачання "Старлінків"

Міністр повідомив, що Україна отримує нові партії систем "Старлінк" – їх закуповують завдяки польським колегам. Тож перед можливим блекаутом ми будемо зі зв'язком. За словами Федорова, "все працює", і він сподівається, "що все буде працювати".

Сьогодні Старлінки працюють, з ними немає проблем. Ми працюємо з компанією SpaceX і їхнім продуктом Starlink. Тобто все рухається нормально,

– підсумував міністр.

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Останні новини про Маска

Мільярдер повідомив, що "Старлінки" працюватимуть у Секторі Гази. Раніше там зник інтернет і зв'язок, тож Маск нібито хоче підтримати представників міжнародних організацій, які працюють у Газі. В Ізраїлі засудили цю ініціативу та сказали, що розривають зв'язки зі "Старлінком". Там упевнені, що інтернет від Маска використають бойовики.