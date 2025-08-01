Росія продовжує вбивати українців. Боронячи землю від агресора, на війні загинув Гаврилюк Михайло Анатолійович з позивним "Музикант".

Військовий був родом із Житомира. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирську міську раду.

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Що відомо про військового Михайла Гаврилюка?

Михайло народився 7 грудня 1989 року в Житомирі. Перший клас закінчив екстерном, далі знання молодшої школи опановував у Житомирській міській прогімназії №11, повну загальну середню освіту здобув у ЗОШ №8.

У Житомирській міській раді кажуть, що з раннього дитинства хлопець захопився музикою. Фортепіано стало його розрадою та вірним другом.



Дитинство Михайла Гаврилюка / Фото Марії Гаврилюк

Він був не по роках обдарованим піаністом, виявляв винятковий талант у декламаторському мистецтві, виступав на сценах по всій Україні, здобув свою першу перемогу на Всеукраїнському конкурсі гумору і сатири імені Андрія Сови ще в 6 років,

– розповідають там.

А також додають, що його бабуся Марія Гаврилюк відіграла ключову роль у розвитку творчих здібностей онука. Вона навчала його артистизму, була художнім керівником і продюсером хлопця. Музична обдарованість Михайла обрамлювалася щоденними багатогодинними заняттями, навчанням у кращих викладачів.

Мистецтво стало сенсом його життя. Михайло закінчив Житомирський музичний фаховий коледж імені Віктора Степановича Косенка з відзнакою, а згодом – Київську муніципальну академію музики імені Рейнгольда Моріцевича Глієра за напрямом підготовки "Музичне мистецтво".

Він виступав із сольними концертами, віртуозно виконував складні твори Ліста, Рахманінова, Шопена, грав у супроводі симфонічного оркестру. Його вважали майбутнім Святославом Ріхтером. Гра Михайла на фортепіано досягла світового рівня, особливо відзначився його концерт з Артемом Ляховичем.

Проте у квітні 2022 року Михайло добровільно пішов до ТЦК. Лише з четвертої спроби його зарахували до лав захисників в одному з підрозділів Нацгвардії. Згодом він домігся переведення до бойового підрозділу і відправлення на передову.



Іван Гаврилюк загинув на війні / Фото Марії Гаврилюк

Чоловік воював на найгарячіших ділянках фронту, зокрема під Бахмутом. У 2023 році він отримав поранення. Тоді лікарі дістали 18 уламків з його ніг. Однак пройшовши лікування, Михайло знову повернувся у стрій.

За хоробрість, звитягу та самовіддані дії Михайло був нагороджений відомчими та державними відзнаками: орденом "За мужність" III ступеня, медаллю "Честь. Слава. Держава", медаллю "Ветеран війни – Учасник бойових дій".

23 липня 2024 року під час виконання бойового завдання Михайло героїчно загинув. Він віддав своє життя, боронячи свободу і незалежність української держави. Лише через рік Герой на щиті повернувся до рідного міста.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Михайла Гаврилюка. Вічна пам'ять воїну!

До слова, 26 липня під час виконання бойового завдання поблизу Покровська на Донеччині загинула 20-річна розвідниця Ангеліна Мартинюк. Відомо, що дівчина служила молодшим сержантом, головним сержантом-командиром розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.