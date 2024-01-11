Ексголова Тернопільської облради отримав нову підозру: слідство у справі про хабар завершили

У четвер, 11 січня, САП завершила досудове розслідування у справі щодо колишнього голови Тернопільської обласної ради. Михайла Головка підозрюють в проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Втім, це не єдина підозра.

Наразі детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили стороні захисту матеріали провадження для ознайомлення. Цікаво, що 10 січня 2024 року ексголові повідомили про ще одну підозру.

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Головку повідомили про ще одну підозру

У середу матеріали слідства стосовно ексголови Тернопільської облради виділили в окреме провадження. Також йому повідомили нову підозру.

Дії Головка кваліфікували за двома статтями. Зокрема:

частина 4 статті 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою";

частина 1 статті 263. Зауважимо, що згідно з Кримінальним кодексом, йдеться про носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

У САП додали, що розслідування стосовно заступників голови Тернопільської ОВА наразі триває.

Коротко про справу проти Головка