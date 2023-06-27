Затримання голови Тернопільської облради: у його кабінеті знайшли речі, схожі на вибухівку
Джерело:20 хвилин
У кабінеті голови Тернопільської облради Михайла Головка знайшли предмети, схожі на вибухівку. Поліцію викликали представники НАБУ, які проводили там обшуки й слідчі дії.
У кабінеті голови Тернопільської облради Михайла Головка знайшли, ймовірно, вибухівку. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Сергій Зюбаненко.
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Що знайшли у кабінеті Головка
26 червня НАБУ проводило обшуки в приміщенні Тернопільської ОВА та кабінеті голови облради Михайла Головка. У кабінеті Головка вони знайшли предмети, схожі на вибухонебезпечні. Чи боєприпаси це, чи вибухівка, ще належить встановити.
26 червня представники НАБУ звернулись за номером 102, пояснили, що виявлені предмети, схожі на вибухонебезпечні. Виїхала слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Вони були допущені, оглянули, вилучили, направили на експертизу. Що це – чи це боєприпаси, чи вибухівка — покаже експертиза. Проте дійсно така реєстрація була,
– повідомив Зюбаненко.
Чому НАБУ затримало голову Тернопільської облради
- 26 червня стало відомо, що детективи НАБУ затримали Михайла Головка і двох заступників керівника Тернопільської ОВА Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.
- За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів. При цьому, що ці роботи були виконані та прийняті ще у 2022 році.
- Після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тисяч гривень голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали "на гарячому".
- Цікаво, що в ОВА вимагали гроші попри те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та всіляко допомагав Силам оборони України.