Затримання голови Тернопільської облради: у його кабінеті знайшли речі, схожі на вибухівку

У кабінеті голови Тернопільської облради Михайла Головка знайшли предмети, схожі на вибухівку. Поліцію викликали представники НАБУ, які проводили там обшуки й слідчі дії.

У кабінеті голови Тернопільської облради Михайла Головка знайшли, ймовірно, вибухівку. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Сергій Зюбаненко.

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Що знайшли у кабінеті Головка

26 червня НАБУ проводило обшуки в приміщенні Тернопільської ОВА та кабінеті голови облради Михайла Головка. У кабінеті Головка вони знайшли предмети, схожі на вибухонебезпечні. Чи боєприпаси це, чи вибухівка, ще належить встановити.

26 червня представники НАБУ звернулись за номером 102, пояснили, що виявлені предмети, схожі на вибухонебезпечні. Виїхала слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Вони були допущені, оглянули, вилучили, направили на експертизу. Що це – чи це боєприпаси, чи вибухівка — покаже експертиза. Проте дійсно така реєстрація була,

– повідомив Зюбаненко.

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