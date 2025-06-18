Отримав хабар від волонтера: ВАКС оголосив вирок ексголові Тернопільської облради
- Колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка засудили до 9 років в'язниці за одержання хабаря понад 600 тисяч гривень.
- Йому також призначили заставу в розмірі 15 мільйонів гривень та конфіскацію майна, а вирок набере законної сили через 30 днів, якщо не буде оскаржено.
Колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку, якого викрили на проханні надати та одержанні понад 600 тисяч гривень неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера, ВАКС оголосив вирок. Його засудили до 9 років в'язниці.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.
Дивіться також Керівнику АМКУ Кириленку повідомили про нову підозру: у чому його звинувачують
Яким є рішення ВАКС щодо ексголови Тернопільської облради
ВАКС 18 червня 2025 року оголосив вирок колишньому голові Тернопільської обласної ради.
Йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Крім того, до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 мільйонів гривень. Вона буде діяти до набрання вироком законної сили. На внесення коштів у нього є п'ять днів з дня постановлення вироку.
Законної сили вирок суду набере через тридцять днів із дня проголошення, за умови, що його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Зауважимо, що, 17 червня, Головко мав останнє слово в засіданні, під час якого він зазначив, що після вироку суду навряд чи повернеться в політику.
Я не знаю, чи я залишуся у політиці, чи ні, але я буду проповідувати святе Євангеліє, якщо Бог покличе мене, то я повернуся у політику. Я ніколи не жив ніякими схемами. Мене 6 разів обирали люди і я їх жодного разу не підводив. Ця справа, яка трапилася зі мною – вона очистила мене – від мене відпали ті п'явки і залишилися справжні. Я ніколи не мав ніяких злочинних намірів. Я не тримаю ні на кого зла. Тих, хто вас проклинає – моліться за нього. В житті так потрібно поступати. Переконаний, що за нами правда та за нами – Бог. Прошу ваша честь виправдати мене. Думаю, що маю усі на це підстави,
– зазначив обвинувачений.
Нагадаємо, що в червні 2023 року Головка викрили на одержанні понад 600 тисяч гривень. Ці гроші посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також за подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.