Суд поновив Головка, якого НАБУ звинувачує у хабарництві, на посаді глави Тернопільської облради

Львівський адміністративний суд поновив Михайла Головка на посаді голови Тернопільської обласної ради. Відповідне рішення ухвалили у четвер, 1 серпня.

Відповідну інформацію журналістам повідомив сам Михайло Головко.

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Головка поновили на посаді

Як розповів Михайло Головко, восьмий апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив позов про поновлення на посаді та виплату зарплати у розмірі 591 тисяча гривень за час вимушеного прогулу.

Рішення суду щодо поновлення Головка / фото Суспільне Тернопіль

Посадовець пообіцяв надати коментар, коли повернеться зі Львова до Тернополя.

Прессекретар Тернопільської обласної ради Роман Яворський сказав, що про результати суду знають, але чекають повного тексту рішення. Поки немає офіційного документа коментувати поновлення Головка на посаді голови облради не будуть.

Що відомо про звільнення Головка

Нагадаємо, депутати облради на засідання у жовтні 2023 року звільнили Михайло Головка. Рішення ухвалили одноголосно – 51 депутат висловився "за" відсторонення очільника. Тоді Головко заявив, що це було важко назвати сесією, бо вона була ініційована на іншу дату. Він пообіцяв, що звернеться до суду, аби довести свою правоту.

У червні 2023 року голову Тернопільської облради затримали "на гарячому" одразу після одержання понад 600 тисяч гривень.