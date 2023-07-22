Внаслідок обстрілу біля Костянтинівки загинув донецький поліцейський Михайло Грицак

Від рук російських загарбників загинув донецький правоохоронець Михайло Грицак. Він потрапив під обстріл біля рідної Костянтинівки Краматорського району Донецької області.

Варто додати, що росіяни буквально 21 липня вбили в Костянтинівці подружжя. Від рук ворогів загинув й 37-річний поліцейський.

Дивіться також День Героїв в Україні: за крок до затвердження

Що відомо про загибель правоохоронця

Життя старшого інспектора сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції Михайла Грицака обірвалося під час служби біля рідної Костянтинівки,

– заявили в Міністерстві внутрішніх справ.

Там пояснили, що Михайло Грицак після служби в Збройних Силах України пішов працювати поліцейським. Він 10 років віддав безпеці та захисту громадян.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України відправив свою сім'ю в безпечне місце, а сам залишився допомагати цивільним мешканцям біля лінії фронту.

Виїжджав на місця ракетних ударів та під обстрілами документував воєнні злочини росіян. На жаль, Михайло Грицак загинув внаслідок російського обстрілу.

У колишнього військового залишилися батьки, дружина та 11-річна донька.

У Міністерстві внутрішніх справ висловили співчуття близьким Михайла Грицака.

Що відомо про Михайла Грицака

У Національній поліції України розповіли, що Михайло Грицак родом з села Іванопілля Костянтинівської громади.

Відомо, що він закінчив Луганський національний аграрний університет. Після служби в Збройних Силах України вирішив стати правоохоронцем і 10 років життя віддав цій справі.

Мріяв про перемогу, наполегливо тренувався та відточував свої навички, щоб врятувати більше людей,

– заявили у поліції.

Там додали, що поліція Донецької області втратила відважного та досвідченого товариша, щиру, відкриту й позитивну людину.

На війні загинув молодий скрипаль Давид Якушин

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Героя!

З 25 лютого 2022 року добровольцем пішов захищати Україну молодий скрипаль Давид Якушин. Він тільки в липні 2022 року завершив навчання в Київській муніципальній академії музики імені Рейнгольда Глієра.

"Давид Якушин на щиті...Плачу і ридаю...Дитино наша золота...Скрипаль, сопілкар, юний пастушок Христа Рожденного...Доброволець, воїн, лицар. Прости нас", – написав лідер гурту "Хорея козацька" та військовослужбовець Тарас Компаніченко.

Виступ сина перед початком повномасштабної війни Росії проти України у мережі показала матір Героя.