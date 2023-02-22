В Україні заочно арештували колишнього першого заступника мера Одеси

В Україні заочно арештували колишнього першого заступника міського голови Одеси. Мовиться про Михайла Кучука.

Так, Кучука підозрюють в участі у злочинній організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста та діяльність місцевих комунальних підприємств. До речі, раніше трьом заступникам Труханова повідомили про підозру.

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Суд заочно арештував Кучука

21 лютого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації – колишньому першому заступнику міського голови Одеси Михайлу Кучуку.

Після затримання чиновника та його доставки до місця проведення досудового розслідування, слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.



Арештований Михайло Кучук / фото "Думская"

У чому звинувачують Кучука

З 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку.

Так, злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій зловмисники налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що перший заступник Труханова, зокрема, контролював діяльність підпорядкованих управлінь – головних розпорядників коштів та надавав їхнім керівникам вказівки про тимчасову зупинку розрахунків за ремонт доріг у місті. Це створювало штучні умови для одержання злочинною організацією хабаря від підрядника за поновлення виплат.

Також підозрюваний позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами в Одесі та зміни до бюджету, що відповідали інтересам злочинної організації.