Діти залишились без батька: на лівобережжі Херсонщини загинув снайпер-розвідник зі Львівщини

На одному з південних напрямків фронту загинув матрос Михайло Мельник із Львівської області. Росія забрала життя бійця за тиждень до його 35-річчя.

Захисник був снайпером-розвідником. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Моршинську міську раду.

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Михайло Мельник загинув на війні

Мельник Михайло Миронович 1989 року народження проживав у селі Нижня Лукавиця Моршинської територіальної громади. Доєднавшись до Сил оборони, чоловік став стрільцем і снайпером-розвідником відділення розвідувального взводу.

Відомо, що захисник мав звання матроса. Ще з кінця жовтня рідні не мали із Михайлом зв’язку й розшукували його як безвісти зниклого. Втім, днями прийшло підтвердження найстрашнішої здогадки, воїн загинув 29 жовтня 2024 року.

Боєць втратив життя під час виконання бойового завдання на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області. У Долішненській школі, де навчався колись чоловік згадують його з теплом.

Завжди врівноважений та усміхнений, слова і вчинки виважені. Був світлою і доброю людиною. Надійний друг, слухняний учень, опора і підтримка рідних. Багато було нездійснених планів. Мріяв про мирне і щасливе життя для дітей. Не судилося... Війна безжально обірвала його життя,

– пишуть там.

Без батька залишились діти, у захисника також залишилися дружина, батьки, сестра, племінники та інші. Стосовно дати прощання із захисником повідомлять окремо згодом.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!