Захищав Україну і творив поезію: загинув Михайло Микусь

На фронті загинув військовий і поет із Тернополя Михайло Микусь, який служив у 5-й окремій штурмовій бригаді під позивним "Небо". У мирному житті він був письменником і музикантом, автором збірки "Всесвіт тисячі мрій".

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на волонтерський проєкт "Недописані". Він встав на захист України у лютому 2022 року, обравши позивний "Небо".

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"Небо тепер на небі"

До початку повномасштабної війни Михайло був відомий як талановитий поет і музикант. Він закінчив факультет філології та журналістики Тернопільського національного університету імені В. Гнатюка, писав вірші та пісні, виступав із концертами. У 2023 році світ побачила його перша поетична збірка "Всесвіт тисячі мрій".

Своїм прикладом Михайло показав, як любов до батьківщини проявляється у найважчі часи. Друзі та колеги згадують його як щирого, натхненного і мужнього чоловіка.

Друзі, побратими та знайомі діляться у соціальних мережах його творчістю та теплими спогадами.

"Небо тепер на небі! Війна забрала мого друга і названого братика – Михайла Микуся. Вічна пам’ять і слава тобі, Воїне",

– написала його подруга Мар’яна Янчук.

Журналіст Авис Вин пише, що досі не вірить у незавершені розмови з Михайлом. Він зазначає, що Михайло був не лише надзвичайно талановитою людиною, а й справжнім героєм.