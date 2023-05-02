Хлопців з Ялти, які чекають контрнаступ ЗСУ, змусили вибачитись: в ОП прокоментували інцидент

Російські пропагандисти оприлюднили відео з Ялти, де двоє юнаків відповідають на запитання журналістки. Вона запитала, чи бояться хлопці контрнаступу ЗСУ, натомість вони відповіли, що підтримують Україну.

Однак окупанти вже розшукали юнаків з відео та змусили їх вибачитись "перед російським народом та Росією". Додамо, що хлопцям лише по 16 років.

До теми "Ми за Україну": у Ялті хлопці правдиво відповіли на запитання пропагандистки про контрнаступ

Як відреагували в ОП

Радник Глави ОП Михайло Подоляк спрогнозував такий розвиток події. За його словами, такі вчинки, власне, і характеризують Росію.

Зрозуміло, що за кілька днів, якщо не сьогодні, з'явиться відео з відділку міліції з "щирими вибаченнями", підлітків виганятимуть зі шкіл, а на їхніх батьків порушуватимуть кримінальні справи. Питання в тому, чи потрібні такі репресії в "щиро проросійському середовищі",

– йдеться у пості.

Подоляк зауважив, що один із одвічних фейкових аргументів жертв російської пропаганди в Європі полягає в тому, що Крим – це Україна, але його населення проросійське.

Натомість подібні ролики транслюють протилежне – у Криму з нетерпінням чекають ЗСУ.

Юнака з Ялти змусили вибачитись: дивіться відео

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