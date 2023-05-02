Хлопців з Ялти, які чекають контрнаступ ЗСУ, змусили вибачитись: в ОП прокоментували інцидент
Джерело:Михайло Подоляк
Російські пропагандисти оприлюднили відео з Ялти, де двоє юнаків відповідають на запитання журналістки. Вона запитала, чи бояться хлопці контрнаступу ЗСУ, натомість вони відповіли, що підтримують Україну.
Однак окупанти вже розшукали юнаків з відео та змусили їх вибачитись "перед російським народом та Росією". Додамо, що хлопцям лише по 16 років.
До теми "Ми за Україну": у Ялті хлопці правдиво відповіли на запитання пропагандистки про контрнаступ
Як відреагували в ОП
Радник Глави ОП Михайло Подоляк спрогнозував такий розвиток події. За його словами, такі вчинки, власне, і характеризують Росію.
Зрозуміло, що за кілька днів, якщо не сьогодні, з'явиться відео з відділку міліції з "щирими вибаченнями", підлітків виганятимуть зі шкіл, а на їхніх батьків порушуватимуть кримінальні справи. Питання в тому, чи потрібні такі репресії в "щиро проросійському середовищі",
– йдеться у пості.
Подоляк зауважив, що один із одвічних фейкових аргументів жертв російської пропаганди в Європі полягає в тому, що Крим – це Україна, але його населення проросійське.
Натомість подібні ролики транслюють протилежне – у Криму з нетерпінням чекають ЗСУ.
Юнака з Ялти змусили вибачитись: дивіться відео
Партизани в Криму обіцяють розплату окупантам
- Партизанський рух "Атеш", створений українцями та кримськими татарами, опублікував цікаве відео. На ньому учасники руху "передають привіт" окупантам в Сімферопольській адміністрації.
- "Пропагандисти стверджують, що жодного підпільного руху у Криму немає. Але на те вони й пропагандисти, які відпрацьовують свої брудні гроші. Але говоритимуть зовсім протилежне, коли за ними прийдуть!" – йдеться у повідомленні.
- Партизани наголошують, що вони продовжуватимуть вести розвідку на окупованих територіях та стежити за колаборантами.