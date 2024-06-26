В ОП відреагували на "мирний план" Трампа щодо війни в Україні

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна має чітке розуміння необхідності миру. У Зеленського вважають, що він має бути справедливим та базуватися на міжнародному праві.

Подоляк наголосив на неприпустимості заморожування війни на нинішніх лініях фронту. Він також назвав абсурдними умови припинення вогню, запропоновані російським диктатором Владіміром Путіним.

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Як в Офісі президента бачать мирний план

Коментуючи мирний план для України, представлений ключовими радниками колишнього президента США Дональда Трампа, Подоляк зазначив, що війна не може закінчитися без притягнення Росії до відповідальності.

За його словами, заморозити війну, що триває вже 28-й місяць, на нинішніх лініях фронту було б "дивно", адже Росія порушила міжнародне право і перебуває на українській території.

Україна має абсолютно чітке розуміння, і воно прописане у "формулі миру", запропонованій президентом Зеленським, там чітко сказано – мир може бути тільки справедливим, і мир може бути лише на засадах міжнародного права,

– сказав Подоляк,

Радник глави ОП також підтвердив позицію Києва і назвав абсурдними оголошені раніше російським диктатором Володимиром Путіним умови припинення вогню.

"Ми бачимо план Путіна – він абсолютно безглуздий", – сказав Подоляк.