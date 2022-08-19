путін не відмовився від ідеї захопити Україну, – Подоляк

У планах росії захопити та знищити територію України, яка є подразником для росіян. Окупанти не прагнуть когося захищати на захоплених територіях, про що бреше російська пропаганда.

Їхня мета – захопити і знищити, – Подоляк

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що російський диктатор владімір путін нічого не захищає у незаконних квазіреспубліках у Донецькій та Луганській областях.

До речі Не лише з боку росіян, – Подоляк сказав, про які "гострі події" на фронті повідомляли у розвідці

Це територія, яку вони захопили і зробили маленькі кримінальні анклави. І не більше,

– сказав він.

Подоляк зазначив, що в планах росії не просто захопити територію України, а знищити її.

"А захопити вони хочуть саме Україну. І навіть не з точки зору, щоб щось далі тут робити, розбудовувати. Їхня мета – захопити і знищити", – заявив радник глави ОП.

Тому, як констатував Подоляк, головний план росії це принизити людство, показавши, що "варварська цивілізація має право заходити на велику територію і знищувати там, де проживає 40 мільйонів населення".

Для них Україна це такий подразник, який, поки вони не знищать – не заспокояться. Ми маємо це зрозуміти остаточно,

– резюмував він.

Подоляк порівняв Харків з Алеппо, Грозним та Варшавою

Слова Михайла Подоляка про плани росії знищити Україну підтверджують обстріли українських міст, зокрема Харкова. Ворог завдав кривавого удару по гуртожитках Харкова протягом 17 – 18 серпня, унаслідок чого загинули люди.

Подоляк наголосив, що росія – держава-терорист, яка цілеспрямовано б'є по спальних кварталах і цивільних людях. Він зазначив, що ворог хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945.

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