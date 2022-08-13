У Зеленського переконані, що війна в Україні має завершитись визволенням Криму

ОП заявив, що війна росії проти України повинна завершитись деокупацією Криму. Адже з цього вона почалась.

Окрім того, росія має понести відповідальність за свої жорстокі й ганебні злочини. Про це у твітері написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

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Війна має закінчитись визволенням Криму

Росія розпочала війну проти України та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму,

– мовиться в повідомленні.

Радник голови ОП додає, що разом із тим усі ініціатори так званої спецоперації повинні бути юридично покарані. За словами Подоляка, їхні імена записані в протоколі радбезу росії від 21 лютого.

Представник ОП наголошує, що вищевказане – єдиний вихід. Усі інші рішення будуть "ходінням навколо".

Подоляк розповів, чому переговори з росією наразі неможливі

Михайло Подоляк заявив, що про переговори з росією наразі не може бути мови. Окупанти часто вкидають думку про те, що треба змусити Україну сісти за стіл перемовин. Насправді вони мають для себе не одну вигоду.

Наслідками переговорів може стати те, що:

росія вважатиме, що перемогла.

країна-агресор провокуватиме та погрожуватиме Україні щодо загострення чи наступного етапу війни;

росія не відмовиться від планів щодо окупації усієї Чорноморської акваторії.

Україна залишиться без грошей, адже ніхто не буде інвестувати в державу, яка "застрягла" у повномасштабній війні.

українці не будуть повертатися додому, тому що в будь-який момент можуть початися обстріли.

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