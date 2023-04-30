Припиніть виправдовуватися, – Подоляк жорстко розкритикував Меркель за політику щодо Росії

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель нещодавно оскандалилася цинічними заявами про війну в Україні. Вона закликала не критикувати її за зроблені в минулому дії, що привели до війни.

Попри повномасштабну агресію Росії, Меркель досі вважає, що її політика була правильною. Такі заяви вона зробила під час спілкування з журналістами на книжковому ярмарку в Лейпцигу.

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Меркель виправдовує свою політику щодо Росії

Я намагалася запобігти цій ситуації з тим, що було в моєму розпорядженні. Той факт, що це не спрацювало, не є доказом того, що ця спроба була неправильною,

– заявила експосадовиця.

Меркель заявила, що з приводу переговорів України та Росії "не варто дивитися надто вузько".

"І якщо хтось, як ексголова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер каже, що треба подумати про можливість переговорів, не треба одразу "шипіти". Потрібно, щоб люди, які стурбовані тим, як усе завершиться, могли висловитися – не всі вони підтакують Путіну", – видала колишня канцлерка.

Крім того, вона назвала свої "спроби примирення" цілком виправданими.

"У свій час я всіма доступними способами намагалася запобігти нинішній ситуації, в яку ми втягнуті діями Путіна. Те, що це не вдалося, на мій погляд, не доводить того, що не варто було намагатися", – зазначила Меркель.

Як відреагували в ОП

Радник Глави ОП Михайло Подоляк жорстко прокоментував такі заяви Меркель. Він розкритикував колишню канцлерку за те, що її політика поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв.

Подоляк прокоментував виправдання Меркель, що вона нібито робила все, щоб Росія не почала війну, і тому отримала російський дешевий газ.

Фантастика. Адже війна не почалася, правда?

– зауважує радник.

Окремо Подоляк згадав заяви Меркель про переговори.

"Одне питання: переговори про що? Знову про дешевий газ від Росії? Але чи обов'язково це має бути… ціною зруйнованих територій України та сотень тисяч невинних українських життів? І головне – з ким? З офіційно визнаними міжнародними воєнними злочинцями?", – запитує Подоляк.

Він розкритикував Меркель через те, що навіть після 430 днів жорстокої війни вона й досі глибоко зневажає свободу, не помічає російських масових убивств і так відкрито ненавидить право України на самозахист.

"Якщо не можете виправити помилок минулого – просто припиніть виправдовуватися та заохочувати агресора", – резюмував Подоляк.