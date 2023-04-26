Подоляк пояснив, кому вигідні тези, що Україна "хотіла вдарити по Москві, однак відмовили США"

Американське видання The Washington Post нещодавно опублікувало новину про те, що Україна нібито готувала удар по Москві до річниці повномасштабного вторгнення. Посилаючись на анонімні джерела, автори стверджують, що від цього нашу державу відмовили США.

Однак не можна довіряти авторитетним виданням, які посилаються на анонімні джерела або злиті документи, які насправді такими не є. Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Усьому має бути логічне пояснення

Подоляк сказав, що навіть якщо такі твердження правдиві, то у них немає логіки. Однак Україна, на відміну від країни-агресорки, продумує кожен крок.

Тож навіщо Україні, яка має повне розуміння з партнерами щодо зброї і сценаріїв для деокупації своїх територій, наносити удар по Москві? Щоб вирішити яке завдання?

– каже Подоляк.

Він додав, що такі дії лише дали б можливість російській пропаганді сказати: "Дивіться, вони теж б'ють по населенню". Радник глави ОП стверджує, що ніякі військові завдання Україна б не вирішила одним ударом по Москві.

Подоляк нагадав, що з жовтня 2022 року Росія не наносила показово один удар по центру якогось українського міста. Натомість країна-агресорка мала системний підхід для того, щоб використовувати крилаті ракети по всій території України, аби створити панічні настрої. Тобто, це було системне воєнне завдання.

"Для чого нам наносити один удар по Москві? Там немає жодних цілей, немає інформаційних завдань це зробити і це точно не вирішило б питання війни", – підкреслив посадовець.

Він також додав, що пріоритет України для знищення – окупаційні війська на нашій території. За його словами, вони будуть повністю знищені й це дозволяє міжнародне право.

Кому вигідні такі "вкиди"

Подоляк сказав, що за оприлюдненням подібної інформації стоять три складові:

Російська пропагандистська машина, яка має свої мережі по всьому світу;

конспірологічні теорії західних ЗМІ. Вони використовують їх, щоб показати, що Україна не одна – вона має відносини з партнерами;

існування антиросійської коаліції. В її межах Україна обговорює усі пріоритетні цілі та методи їх знищення.

Нагадаємо, Подоляк заявив, що такі матеріали формують неправильну думку про Україну в західному суспільстві. Ба більше, він закликав не влаштовувати політичні ігрища, коли в нашій країні йде війна та гинуть люди.