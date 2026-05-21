Він тримав небо над нами: у боях на Запоріжжі загинув командир із Прикарпаття Михайло Щепанський
- У боях біля Оріхова загинув 35-річний командир з Івано-Франківщини, Михайло Щепанський.
- Щепанський був командиром артилерійського взводу та загинув під час виконання бойового завдання.
На війні з Росією загинув 35-річний воїн з Івано-Франківщини Михайло Щепанський. Життя захисника обірвалося 28 квітня під час виконання бойового завдання.
Трагічну звістку повідомили у Верхньомайданському старостинському окрузі.
Читайте також Його життя обірвалося 9 травня: на фронті поліг десантник Максим Мелешко
Що відомо про Михайла Щепанського?
Михайло Щепанський був командиром 1 самохідного артилерійського взводу, старшим офіцером батареї 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону військової частини А7013.
Свій останній бій військовий прийняв у районі Оріхова на Запоріжжі.
Він не просто виконував обов'язок – він тримав небо над нами, поки воно не забрало його до себе. Михайлові було лише 35... Світла людина, чий шлях тепер стане частиною нашої спільної пам'яті,
– написали у Верхньомайданському старостинському окрузі.
Відомо, що захисника залишилася дружина та донька.
Про час та місце зустрічі Героя, а також церемонію прощання місцева влада повідомить додатково.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Михайла Щепанського. Вічна пам'ять Герою!
Вони віддали життя за Україну
На фронті загинув український військовий Олександр Клименко, який служив механіком апаратного засекреченого зв'язку. До того як Клименко потрапив до лав ЗСУ, він відповідав за техніку для навчання у Полтавському державному медичному університеті.
Також нещодавно стало відомо про загибель Тимофія Кулішенка з Ірпеня. Відомо, що Тимофій захищав Україну понад 10 років. Упродовж цього часу він служив піхотинцем, кулеметником, розвідником, а останнім часом займався аеророзвідкою та роботою з дронами.
На жаль, трагічна звістка прийшла також з Волині: 13 травня стало відомо про загибель Миколи Посполітака та Олександра Грабовського. Військові поклали своє життя в боях на Луганщині й Донеччині, після чого їх тривалий час вважали зниклими безвісти.