На Донеччині загинув морпіх Михайло Стрілецький: йому було всього 23 роки

У Донецькій області, стримуючи ворога, загинув 23-річний морський піхотинець із села Братківці Івано-Франківської громади Михайло Стрілецький.

Йому було всього-на-всього 23 роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на старосту Братковецького старостинського округу Назара Рибака та Суспільне.

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Що відомо про загиблого захисника

Як розповів староста округу, Михайло Стрілецький народився 17 жовтня 2001 року, проживав у селі Братківці, що в Івано-Франківській області. Він служив у відділенні морської піхоти 503 окремого батальйону.

Михайло був на фронті орієнтовно з весни 2024 року. Але, на жаль, загинув, захищаючи країну від росіян,

– зазначив Назар Рибак.

Згідно з оприлюдненою інформацією, захисник загинув 25 січня 2025 року поблизу селища Котлине Покровського району Донецької області. Відомо, що вдома у Михайла Стрілецького залишилися мати, брат і сестра.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Михайла. Світла та вічна пам'ять Герою.

Нагадаємо також, що 22 січня 2025 року під час виконання бойових завдань в районі населеного пункту Андріївка Волноваського району Донецької області, внаслідок артилерійського обстрілу загинув український захисник Денис Шайдуров.